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الخميس، 28-09-2023 04:12 م

صقور الأردن يفوز على البحرين

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الوكيل الإخباري - حقق المنتخب الأردني لكرة السلة، اليوم الخميس، فوزا مهما على حساب البحرين بنتيجة (84-60)، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية "الآسياد"، المقامة في مدينة هانجتشو الصينية.

 وهذا هو الفوز الثاني في مشوار المنتخب الأردني، حيث استهل مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية، بتحقيق الفوز على منتخب تايلاند (97-63).
 
وبعد الفوز على البحرين، عزز المنتخب الأردني صدارته للمجموعة برصيد 4 نقاط من فوزين وبفارق النقاط المسجلة عن المنتخب الفلبيني.
 
ويختتم المنتخب الأردني لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة منتخب الفلبين، بعد غد السبت حيث يتأهل الفائز من هذه المباراة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي فيما سيلعب المنتخب الخاسر مباراة ملحق للتأهل إلى ربع النهائي.

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