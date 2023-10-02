الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يزور مجموعة "سهل نصاب" الجوية

الملك يعزي العاهل البحريني بضحايا اعتداء استهدف قوة بحرينية

80.5 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات خلال أول 7 أشهر من 2023

تعرف على الفرق بين مطعومي MR وMMR

اغلاق تلفريك عجلون مدة أسبوعين لإجراء الصيانة

بدء تساقط الأمطار في العاصمة عمان- فيديو

2.7 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال أول 6 أشهر من العام الحالي

حادث سير بين 8 مركبات في عجلون

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

الإثنين، 02-10-2023 04:24 م

صقور الأردن يلتقي السعودية الثلاثاء

1020232133257579396374


الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره السعودي عند الساعة 11:00 من صباح الثلاثاء، في المباراة التي تقام في إطار منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية الجارية حاليا في الصين.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز للتأهل إلى الدور التالي في الطريق للبحث عن الظفر بميدالية في هذه البطولة.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته في الصين بمعنويات عالية، بقيادة المدير الفني وسام الصوص، بانتظار مباراة الثلاثاء.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020232142834314156464

أسطورة توتنهام: هاري كين لن يندم على الرحيل

1020232141931764521444

بيريز يعتذر عن تصرف لاعب ريال مدريد

1020232135929380993599

ريال مدريد يتحرك نحو صفقة فرنسية

1020232134825659083221

زفيريف يصطدم بميدفيديف في بطولة بكين

1020232112415318091395

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

1020232111125678176745

خطأ بشري كبير .. ليفربول يصدر بيانا رسميا حول واقعة إلغاء هدفه

أخبار متعلقة
9202321105243239839133

رفع علم الأردن في قرية الرياضيين بالألعاب الآسيوية

920235101338990471284

المنتخب الوطني لكرة السلة يحل أخيراً بكأس العالم

92023510323699056550

معان يتعاقد مع أبو طعيمة

9202359491310699577

لاعب مانشستر يونايتد يغادر البريميرليج

9202359360878205671

طارق حامد.. رهانات رابحة ترسم مسيرة لامعة

92023585751455213361

عودة الحارس الأسطوري لمنتخب إيطاليا في منصب جديد