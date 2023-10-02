صقور الأردن يلتقي السعودية الثلاثاء

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره السعودي عند الساعة 11:00 من صباح الثلاثاء، في المباراة التي تقام في إطار منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية الجارية حاليا في الصين.



ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز للتأهل إلى الدور التالي في الطريق للبحث عن الظفر بميدالية في هذه البطولة.



ويواصل المنتخب الوطني تدريباته في الصين بمعنويات عالية، بقيادة المدير الفني وسام الصوص، بانتظار مباراة الثلاثاء.

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