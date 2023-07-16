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الأحد، 16-07-2023 04:09 م

صقور الأردن يلتقي ساحل العاج في البرتغال

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الوكيل الإخباري - يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، تدريباته الخفيفة التي يجريها في العاصمة عمان ضمن المعسكر المحلي، وذلك قبل التوجه إلى ليتوانيا يوم بعد غد الثلاثاء، لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 25 تموز (يوليو) الحالي، يتخلله خوض ثلاث مباريات مع البلد المضيف، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا (استضافة مشتركة)، خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.  

ويخوض "صقور الأردن" مباراة تدريبية يوم 20 تموز (يوليو) الحالي مع ليتوانيا، ثم يلتقي في مباراتين وديتين أيضا مع المنتخب الملقب بـ "الرينكتاين" يومي 22 و24 الشهر الحالي، علما أن الأخير سيفتقد لجهود لاعبه دومانتاس سابونيس في المونديال بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا على مستوى اليد.

من جانبه، تلقى اتحاد كرة السلة إخطارا رسميا من نظيره البرتغالي، لإبلاغه بمشاركة منتخب ساحل العاج في البطولة الدولية "كأس البرتغال" وذلك بدلا من المنتخب اللبناني، الذي اعتذر عن عدم المشاركة لأسباب خاصة، حيث سيلتقي المنتخب الوطني مع منتخبات جمهورية التشيك وساحل العاج والبرتغال خلال الفترة من 26 إلى 30 تموز (يوليو) الحالي في مدينة فيانا دو كاستيلو شمالي البرتغال.

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ومن المتوقع أن يلتحق اللاعب هاشم عباس بقائمة المنتخب الوطني في معسكر ليتوانيا، والتي من المقرر أن تضم، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة واغناسيوس رودريغيس، والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس ومدير المنتخب محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر وأحمد الدويري وزيد عباس وفريدي إبراهيم ومالك كنعان ويوسف أبو وزنة وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة وفادي قرمش وأحمد حمارشة وأشرف الهندي وسامي بزيع وأمين أبو حواس وجوردان دسوقي.


ويستهل المنتخب الوطني مشواره بكأس العالم يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأنه سيخوض مبارياته كلها ضمن المجموعة الثالثة في صالة (مول أوف آسيا أرينا) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.  

 

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