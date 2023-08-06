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الأحد، 06-08-2023 04:08 م

صقور الأردن يلتقي نظيره المكسيكي الإثنين

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الوكيل الإخباري -  يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره منتخب المكسيك، عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الاثنين، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في ختام منافسات بطولة الملك عبدالله الثاني. ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز، لضمان تتويجه بلقب البطولة التي تقام سنويا. وكان المنتخب الوطني افتتح مشواره في البطولة بالفوز على منتخب البرتغال، قبل أن يفوز أمس على منتخب انجولا بانتظار المباراة الختامية يوم غد.

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ويأمل المنتخب الوطني أن يستفيد من هذه البطولة في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق اعتبارا من يوم 25 الشهر الحالي

 

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