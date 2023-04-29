السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

يوم طبي مجاني في لواء بصيرا غدا الأحد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مدير الأمن العام يكرّم عدداً من الضباط المتقاعدين

ولي العهد : هكذا تعرفت على الآنسة رجوة

الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 مسيرة وإسقاط مروحية وتصفية أكثر من 825 جنديا أوكرانيا

تنشيط السياحة: الأردن يزخر بالمعالم المتنوعة

العراق يجلي 234 مواطنا من السودان

إفلاس متوقع لثالث بنك في أميركا

هل يجب بيع الأرض لتوفير نفقات الحج؟.. الإفتاء تجيب

الأمم المتحدة: فرار 50 ألف لاجئ بعيدا عن أماكن القتال في السودان

السبت، 29-04-2023 03:39 م

صقور الأردن ينتظر قرعة مونديال السلة.. اليوم

420232911500736995956


الوكيل الإخباري - ينتظر المنتخب الأردني لكرة السلة عند الثانية والنصف ظهر اليوم بتوقيت الأردن قرعة بطولة كأس العالم 2023 التي تقام في العاصمة الفلبينية مانيلا بمشاركة 32 منتخباً.

اضافة اعلان


وتم وضع المنتخبات المشاركة في البطولة التي تقام في الفلبين، اليابان واندونيسيا، خلال الفترة من 25 آب إلى 10 أيلول المقبلين، في ٨ اوعية بحسب التصنيف الدولي، وستلعب الفلبين واليابان، بصفتهما دولتين مضيفتين، على أرضهما في إحدى المجموعات التي تستضيفها بلادهما، اختار المضيفون الثلاثة لكأس العالم فريقًا مفضلًا بناءً على أسباب تجارية، حيث ستلعب أميركا في الفلبين، وستسافر سلوفينيا إلى اليابان وستهبط كندا في إندونيسيا.

أين سيتواجد "صقور الأردن" ؟

جاء المنتخب الوطني الذي يحتل المركز الـ 33 عالمياً والثاني عربياً والخامس آسيوياً برصيد 342.4 نقطة في الوعاء رقم 7 إلى جانب منتخبات اليابان، انجولا وساحل العاج، وتم وضع المنتخب الفلبيني في الوعاء الأول الى جانب منتخبات أميركا، اسبانيا واستراليا، فيما جاءت منتخبات فرنسا، صربيا، سلوفينا وليتوانيا في الوعاء الثاني، وجاء في الثالث منتخبات: اليونان، إيطاليا، ألمانيا والبرازيل، أما الوعاء الرابع ضم منتخبات: كندا، فنزويلا، الجبل الأسود وبورتوريكو، وفي الخامس جاء منتخبات: إيران، جمهورية الدومينيكان، فنلندا ونيوزيلندا وفي السادس يتواجد منتخبات: الصين، لاتفيا، المكسيك وجورجيا وفي الوعاء الثامن والأخير جاءت منتخبات: لبنان، مصر، جنوب السودان والرأس الأخضر.

وطبقاً لنظام القرعة، فقد تم تحديد آلية سحب المجموعات، الأولى والثالثة والخامسة والسابعة من المنتخبات المتواجدة في الأوعية (1 و3 و5 و7)، فيما سيتم اختيار منتخبات المجموعات، الثانية والرابعة والسادسة والثامنة من المنتخبات المتواجدة في الأوعية (2 و4 و6 و8)

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420232916950533290380

المنتخب الوطني لكرة السلة في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2023

4202329151454571344812 (1)

ميسي ومبابي على رأس قائمة باريس أمام لوريان

4202329153454377726727

رونالدو يوجه رسالة خاصة بعد الفوز على الرائد

42023299954307161688

ريال مدريد يواجه ألميريا بالليغا

420232910418525848804

برشلونة يستضيف ريال بيتيس للاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الإسباني

4202329101948643795682 (1)

تأجيل مباراة نابولي وسالرنيتانا

أخبار متعلقة
42023485215108817050

جورجينا تعلق بعد أنباء الاعتداء على أطفال رونالدو في السعودية

420233132223182708396

خطة برشلونة تنجح مع أنسو فاتي

420233133310972332741

مفاجأة بشأن مصير جالتيه مع سان جيرمان

42023313542528308637

مواجهة عربية محتملة في ربع نهائي الكونفيدرالية

420233122212638443813

الهلال يصطدم بعقدة الفيحاء

42023395622799180724

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة