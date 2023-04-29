صقور الأردن ينتظر قرعة مونديال السلة.. اليوم

الوكيل الإخباري - ينتظر المنتخب الأردني لكرة السلة عند الثانية والنصف ظهر اليوم بتوقيت الأردن قرعة بطولة كأس العالم 2023 التي تقام في العاصمة الفلبينية مانيلا بمشاركة 32 منتخباً.

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وتم وضع المنتخبات المشاركة في البطولة التي تقام في الفلبين، اليابان واندونيسيا، خلال الفترة من 25 آب إلى 10 أيلول المقبلين، في ٨ اوعية بحسب التصنيف الدولي، وستلعب الفلبين واليابان، بصفتهما دولتين مضيفتين، على أرضهما في إحدى المجموعات التي تستضيفها بلادهما، اختار المضيفون الثلاثة لكأس العالم فريقًا مفضلًا بناءً على أسباب تجارية، حيث ستلعب أميركا في الفلبين، وستسافر سلوفينيا إلى اليابان وستهبط كندا في إندونيسيا.



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جاء المنتخب الوطني الذي يحتل المركز الـ 33 عالمياً والثاني عربياً والخامس آسيوياً برصيد 342.4 نقطة في الوعاء رقم 7 إلى جانب منتخبات اليابان، انجولا وساحل العاج، وتم وضع المنتخب الفلبيني في الوعاء الأول الى جانب منتخبات أميركا، اسبانيا واستراليا، فيما جاءت منتخبات فرنسا، صربيا، سلوفينا وليتوانيا في الوعاء الثاني، وجاء في الثالث منتخبات: اليونان، إيطاليا، ألمانيا والبرازيل، أما الوعاء الرابع ضم منتخبات: كندا، فنزويلا، الجبل الأسود وبورتوريكو، وفي الخامس جاء منتخبات: إيران، جمهورية الدومينيكان، فنلندا ونيوزيلندا وفي السادس يتواجد منتخبات: الصين، لاتفيا، المكسيك وجورجيا وفي الوعاء الثامن والأخير جاءت منتخبات: لبنان، مصر، جنوب السودان والرأس الأخضر.



وطبقاً لنظام القرعة، فقد تم تحديد آلية سحب المجموعات، الأولى والثالثة والخامسة والسابعة من المنتخبات المتواجدة في الأوعية (1 و3 و5 و7)، فيما سيتم اختيار منتخبات المجموعات، الثانية والرابعة والسادسة والثامنة من المنتخبات المتواجدة في الأوعية (2 و4 و6 و8)

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