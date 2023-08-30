صقور الأردن يودع كأس العالم لكرة السلة

الوكيل الإخباري - خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، الأربعاء، أمام نظيره الأميركي بنتيجة 110 مقابل 62 نقطة، في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم المقامة حاليا في الفلبين وأندونيسيا واليابان، حيث يلعب المنتخب الوطني في المجموعة التي تقام منافساتها في الفلبين.



وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الأولى أمام منتخب اليونان بنتيجة 71-92، وخسر الثانية أمام نيوزيلندا بنتيجة 95 مقابل 87 نقطة.



وكان مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة وسام الصوص، قال إن الحظ تخلى عن المنتخب في مباراتي اليونان ونيوزيلندا.



وكانت قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات اليونان والولايات المتحدة الأميركية ونيوزيلندا، حيث يتأهل إلى الدور الثاني صاحبا المركزين الأول والثاني فيما سيلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في الأدوار الترتيبية.

اضافة اعلان

ملاعب