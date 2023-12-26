الثلاثاء 26-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة الطفيلة الإبتدائية

المستشفى الميداني الاردني بنابلس يشكل ملاذا صحيا وعلاجيا لآلاف الفلسطينيين

شيوخ ووجهاء من جرش وعين الباشا ومخيم البقعة: نقف خلف الملك ونفخر بمواقفه

صحيفة إسرائيلية: أزمة ثقة حادة بين نتنياهو ووزير حربه

فرنسا ترسل عبر "الخيرية الهاشمية" 50 طنا من الطعام لأطفال غزة

تسمم 26 شخص بسبب تناولهم فطرا ساما في إربد

تزامنا مع اجتماع المجلس الوزاري المصغر.. مظاهرة في تل أبيب اليوم

حزب الله يهاجم مواقع عسكرية ويؤكد قتل جنود إسرائيليين

الداخلية: حريصون على سلامة امتحانات تكميلية التوجيهي

انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية.. وجسم طائر يسقط

عاجل

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 20915 شهيدا

الثلاثاء، 26-12-2023 03:31 م

صلاح بانتظار إنجاز جديد أمام بيرنلي الليلة

1220232695536907258901


الوكيل الإخباري - يستعد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول لتحقيق رقم جديد بقميص الريدز في البريميرليغ.

ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي اليوم الثلاثاء على ملعب "تيرف مور" ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة رقما قياسيا جديدا للفرعون المصري الذي يحتاج تسجيل هدف لتحقيق إنجاز جديد بقميص الريدز.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول فإن صلاح يحتاج هدفا من أجل بلوغ 150 هدفا مع الريدز في الدوري الإنجليزي

وسجل صلاح 149 هدفا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال 263 مباراة وصنع 69 آخرين.

وفي حال سجل هدفا اليوم سيصبح خامس لاعب من ليفربول يصل إلى 150 هدفا في البريميرليغ.

ويعتبر صلاح الهداف التاريخي للفريق الأحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي بدأ منذ موسم 1991-1992.

وتعادل ليفربول في آخر مباراتين مع مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1) على الترتيب، ليحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة، خلف "الغانرز" المتصدر، بنقطة واحدة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220232616312517568580

مكالمة حاسمة من بيريز تحسم مصير مبابي

1220232614916126497361

تحركات عاجلة من برشلونة لإيقاف وباء بيدري

1220232616136721799909

الركراكي يحدد موعد الإعلان عن قائمة المنتخب المغربي لكأس أمم إفريقيا

12202326144957625040535

وجهة مفاجئة تهدد عودة فاران إلى ريال مدريد

12202326155317949104490

هدية عابرة للقارات بتوقيع رونالدو

12202326152910790077306

لجنة الانضباط تعاقب اتحاد جدة قبيل مواجهته ضد النصر

أخبار متعلقة
12202325154555251892365

صلاح: نعيش احتفالات عيد الميلاد بقلوب مثقلة

11202330103913322485836 (1)

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1120232991746970390440 (1)

ليفربول في حالة تأهب استعداداً لرحيل صلاح

112023279575981401717

ليفربول يتجه للتخلي عن صخرته الشابة

112023278173319214860

هل تخلى عن الكشري؟.. محمد صلاح يكشف عن وجبته المفضلة

11202326162623709954281 (1)

محمد صلاح يكشف عن الفريق الذي سيلعب له بالسعودية