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الأربعاء، 02-11-2022 02:13 م

صلاح بعد هز شباك نابولي: لم أكن أعرف أنه هدفي!

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الوكيل الإخباري - عبر نجم ليفربول محمد صلاح عن سعادته، مؤكدا أهمية الفوز الذي حققه فريقه "ريدز" 2-0 على نابولي، الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل صلاح هدف فريقه الأول في الدقيقة 85، بينما أضاف زميله داروين نونيز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+8).

واحتاج الحكم لتقنية الفيديو من أجل تأكيد هدف صلاح، الذي حقق فريقه الفوز الخامس على التوالي في المسابقة، بيد أنه أنهى المجموعة في مركز الوصافة، خلف نابولي، بفارق المواجهات المباشرة، ليتأهلا معا إلى ثمن النهائي.

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وقال صلاح في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء المباراة: "إنه شعور جيد أن تفوز على أحد أفضل الفرق في العالم. نحن فقط بحاجة إلى الاستمرار".


وأكمل: "إنها نتيجة جيدة بالنسبة لنا، ونأمل أن تمنحنا المزيد من الثقة. نحتاج فقط إلى التركيز في الدوري. في النهاية حصلنا على نتيجة مهمة جدا. لعبنا بشكل جيد ضد فريق صعب".


واعترف صلاح بأنه لم يكن يعرف أن الهدف الذي أحرزه قد سجل باسمه، وقال: "بصراحة لم أكن أعرف أنه كان هدفي لأن الكرة كانت بالداخل. شكرا لتأكيد ذلك! يمكن لأي شخص أن يسجل، أهم شيء هو الفريق".


مضيفا: "أعتقد أنه من المهم أننا فزنا اليوم، لقد لعبنا مباراة جيدة، وكنا أسرع في التعامل مع الكرة، وكنا نستعيدها بسرعة أيضا".


وختم: "نحن لا نقدم أداء جيدا في الدوري، لكن هذا سيدفعنا، ومن ثم نأمل أن نتمكن من تحقيق المزيد".

 

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