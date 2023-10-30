صلاح ثالث أساطير ليفربول في قائمة تاريخية

الوكيل الإخباري - ساهم النجم المصري، محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول على ضيفه نوتنجهام فورست (3-0)، الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل صلاح الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 77، بعدما استغل سوء تفاهم بين المدافع والحارس، ليضع الكرة في الشباك الخالية.



وزار الفرعون الشباك في جميع مباريات الريدز الخمس على أرضهم، في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، أمام بورنموث وأستون فيلا ووست هام يونايتد وإيفرتون ونوتنجهام فورست.



ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، أصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ النادي، يسجل في كل من المباريات الخمس الافتتاحية على أرض الريدز في الدوري الإنجليزي، بجميع مسمياته.



وكان الأول هاري تشامبرز في عام 1922، ومر 65 عامًا قبل محاكاة إنجازه عن طريق الأيرلندي جون ألدريدج، في عام 1987.

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