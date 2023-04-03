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الإثنين، 03-04-2023 12:45 م

صلاح: سنعود أكثر جوعا في الموسم المقبل

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الوكيل الإخباري - يرى النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن تدهور نتائج "الريدز" هذا الموسم، ستكون دافعا قويا لاستعادة مستواه في الموسم المقبل، والعودة لمنصات التتويج.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو"، ردا على فشل "الريدز" في تحقيق أي بطولة هذا الموسم، باستثناء كأس الدرع الخيرية: "هذا سيجعلنا أكثر جوعا في الموسم المقبل".

وأضاف: "من الصعب الخروج من المنافسة على جميع البطولات، لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا تقبل الأمر".

وتابع: "نحن بحاجة إلى العودة بأفضل مستوى في الموسم المقبل، هذه هي الطريقة المثالية للتعويض".

وعن تألقه في المواجهات الكبرى، قال: "لا أعلم، كل ما في الأمر أنني أستعد بشكل جيد، لأن تلك المباريات تكون محط أنظار العالم".

وأكمل: "عانيت لمدة موسمين أمام مانشستر يونايتد بعد انضمامي إلى ليفربول، كانوا يقولون لا يمكنك التسجيل في مرمانا ووصل الأمر حد السخرية".

وختم: "الآن أرنولد وروبرتسون يذكراني بهذا أيضا، ويقولان لي ستلعب ضد كانسيلو في المواجهة القادمة ماذا سيفعل بك؟ الأمر دائما هكذا بيننا".

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