صلاح: ليفربول بحاجة لهذا الأمر قبل المونديال

الوكيل الإخباري - علق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على فوز فريقه أمام توتنهام هوتسبير، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال صلاح، في تصريحات لشبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "نأمل أن تكون مباراة توتنهام نقطة تحول في موسمنا. هذه كرة القدم وعلينا قبولها".



وأضاف: "لقد عدنا كفريق في عدد من المباريات وقدمنا أداء جيدا مثل مباراة مانشستر سيتي قبل أسبوعين، ويجب أن نتأكد من مواصلة هذا الزخم في الأسبوع المقبل قبل استراحة كأس العالم".



وتابع: "من المهم أن تحاول التحكم في الكرة بأصغر المساحات قدر المستطاع لأنك عندما تدخل منطقة الجزاء تواجه الكثير من الأجسام".



وواصل: "أعتقد أن في الشوط الثاني من مباراة توتنهام كان بإمكاني فعل المزيد، وكنت واثقا من هذا الأمر إذا أتيحت لي الفرص".



واختتم صلاح: "أحاول دائما الحصول على لمسة أولى جيدة، لأن هذا الأمر يضعني في وضع أفضل وقد فعلت ذلك أمام توتنهام".

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