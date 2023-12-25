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الإثنين، 25-12-2023 04:40 م

صلاح: نعيش احتفالات عيد الميلاد بقلوب مثقلة

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الوكيل الإخباري -  وجه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رسالة بمناسبة أعياد الميلاد، اليوم الاثنين.

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وكتب صلاح، على حسابه بشبكة "إكس": "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل".

وأضاف: "مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصةً الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية، ونتشارك آلام العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها".

واختتم: "من فضلكم، لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم.. عيد ميلاد سعيد".

ويستعد محمد صلاح للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، وذلك عقب مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة يوم 1 يناير/كانون ثان 2024.

يُذكر أن صلاح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البريميرليج، برصيد 11 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

 

ملاعب 

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