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السبت، 16-09-2023 04:44 م

صلاح وجوتا في هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

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الوكيل الإخباري - أعلن فريقا وولفرهامبتون وليفربول، قبل قليل، عن تشكيلتيهما الأساسيتين للمواجهة التي تجمعهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول، إلى جانب كل من ديوجو جوتا وكودي جاكبو.

ويجلس الوافد الجديد رايان جرافينبيرش القادم من بايرن ميونخ، على مقاعد البدلاء، فيما يلعب كورتيس جونز في وسط الملعب إلى جانب أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

ويغيب عن صفوف الريدز ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد للإصابة، ومدافعه فيرجيل فان دايك للإيقاف.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:

وولفرهامبتون: سا - سيميدو - كيلمان - داوسون - آبت نوري - جوميز - ليمينا - بيليجاردي - هوانج - كونيا - نيتو.

ليفربول: أليسون - جوميز - ماتيب - كوانساه - روبرتسون - ماك أليستر - سوبوسلاي - جونز - صلاح - جوتا - جاكبو.

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