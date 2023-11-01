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الأربعاء، 01-11-2023 04:10 م

صلاح وحكيمي وأوسيمين.. صراع جديد على جائزة الأفضل بأفريقيا

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء قائمة اللاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2023.

وتضم القائمة 30 مرشحا، هم:

رامي بن سبعيني ورياض محرز (الجزائر)، إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو)، فرانك أجوسا وفينسينت أبو بكر (الكاميرون)، إبراهيم سنجاري وسيكو فوفانا (كوت ديفوار).

شانشيل مبيمبا وفيستون مايلي (الكونغو الديمقراطية)، محمد صلاح ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي (مصر)، محمد قدوس وتوماس بارتي (غانا)، وسيرهو جيراسي (غينيا).

يفيس بيسوما (مالي)، أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي وحكيم زياش وسفيان أمرابط ويحيى جبران وياسين بونو ويوسف النصيري (المغرب)، بير شالوليلى (نامبيا).

فيكتور أوسمين (نيجيريا)، ساديو ماني وبابي سار (السنغال)، بيرسي تاو (جنوب أفريقيا)، محمد علي بن رمضان (تونس).

ويقام حفل جوائز الأفضل لعام 2023 يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.

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