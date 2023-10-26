صلاح وكلوب على موعد مع التاريخ أمام تولوز

الوكيل الإخباري - يستقبل ليفربول نظيره تولوز الفرنسي على ملعب أنفيلد، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.



ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين، بينما يتواجد تولوز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.



وتقابل ليفربول وتولوز مرة واحدة فقط من قبل في المسابقات الأوروبية، وحينها فاز الريدز بنتيجة (5-0) بمجموع المباراتين في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال في شهر أغسطس/أب من عام 2007، وكانت تلك هي المواجهة الوحيدة لتولوز أمام الفرق الإنجليزية.



وبعد فوز تولوز على لاسك (1-0) في الجولة الثانية، يستهدف الفريق الفرنسي الفوز بمباراتين متتاليتين في نفس الموسم من المسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم (1987- 1988)، وحينها تغلب على بانيونيوس ذهابًا وإيابًا في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي.



ولم يخسر ليفربول سوى مباراتين فقط في آخر 15 مواجهة أوروبية أمام الفرق الفرنسية (12 انتصارا- تعادل واحد)، وحقق الانتصار في آخر 3 مباريات على التوالي وذلك منذ الخسارة أمام ليون بنتيجة (2-1) في دور المجموعات لدوري الأبطال من موسم (2009- 2010).



وسجل ديوجو جوتا 7 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الأوروبي، وذلك على الرغم من مشاركته أساسيًا في 3 منها فقط، بمعدل تسجيل هدف كل 66 دقيقة، وهو أفضل معدل لأي لاعب سجل 5 أهداف على الأقل منذ بدء البطولة في عام 2009.



ويبحث يورجن كلوب عن تحقيق الانتصار رقم 150 له رفقة ليفربول في جميع المسابقات على أرضه.



وفي حال شارك محمد صلاح في مباراة اليوم، فسيصبح اللاعب رقم 13 الذي يصل إلى 70 مباراة أوروبية رفقة الريدز.



محمد صلاح



وحتى الآن اعتمد كلوب على 21 لاعبًا مختلفًا في مباراتين بالدوري الأوروبي، وشارك الثنائي هارفي إيليوت وكوستاس تسيميكاس في جميع الدقائق.



وتعود آخر خسارة لليفربول بالدوري الأوروبي على ملعب أنفيلد إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012، وحينها سقط أمام أودينيزي بنتيجة (3-2).



وسجل ليفربول 43 هدفًا من 59 ركلة جزاء حصل عليها في كل المباريات الأوروبية، وكان آخرها هدف داروين نونيز أمام لاسك الشهر الماضي.



وخاض ليفربول بشكل عام 30 مباراة أمام الفرق الفرنسية، حقق الانتصار خلالها في 17 لقاء وخسر 10 مباريات وتعادل في 3 مواجهات أخرى.



وحافظ ليفربول على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 15 مباراة خاضها على أرضه أمام الفرق الفرنسية، واستقبلت شباكه 8 أهداف، وفي تلك اللقاءات، لم يتمكن سوى ليون وباريس سان جيرمان من تسجيل أكثر من هدف في مباراة واحدة على ملعب أنفيلد.



ونجح ليفربول في الفوز بجميع المباريات الست التي خاضها على أرضه هذا الموسم، مسجلًا خلالها 16 هدفًا.



وشارك صلاح كبديل 5 مرات في المسابقات الأوروبية رفقة ليفربول، ونجح في التسجيل 5 مرات بتلك اللقاءات، بمعدل هدف كل 13 ونصف دقيقة في تلك اللقاءات.

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