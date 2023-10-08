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الأحد، 08-10-2023 04:29 م

صلاح ونونيز يقودان ليفربول أمام برايتون

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الوكيل الإخباري -  أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة برايتون على ملعب فالمر، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ويسعى ليفربول لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام توتنهام بنتيجة (2-1)، في مباراة صاحبها جدل كبير بسبب تقنية الفار.


كما يستهدف برايتون أيضا تعويض خسارته الكبيرة في الجولة الماضية أمام أستون فيلا، بنتيجة (6-1).

وفيما يلي تشكيل ليفربول:

"أليسون- أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون- ماك أليستر- سوبوسلاي- إيليوت- دياز- صلاح- نونيز".

بينما أتى تشكيل برايتون كالتالي:

"فيربروجين- جوليو- دانك- مارش- بيدرو- جروس- باليبا- ميتوما- أدينجرا- فيرجسون- فيلتمان".

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول، كل من: "أدريان- جوميز- إيندو- كوناتي- تسيميكاس- جرافينبيرش- تشامبرز- دوك- كوانساه".

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