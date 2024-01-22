الإثنين 22-01-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد غرب خان يونس

تطورات المنخفض القادم.. سيستمر تأثيره على الأردن أسبوعاً

فيديو- تحذيرات من "الخطر على الحياة" بسبب العاصفة إيشا في بريطانيا

الشمالي من مستودعات التخزين في الجويدة: أسعار السلع مستقرة وثابتة

الاحتلال يعلن اصابة 13 عسكريا في غزة خلال 24 ساعة

زعيمة حزب العمل الإسرائيلي: لن أتردد في وقف الحرب من أجل إعادة الرهائن في غزة

الاستهلاكية المدنية: تخفيضات على 350 سلعة بنسبة تصل لـ 50%

مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة الأحد المقبل

زهير عبدالله النسور يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى الجمهورية الهيلينية

حماس: الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة في خان يونس

الإثنين، 22-01-2024 02:41 م

صلاح يترك الفراعنة ويعود لإنجلترا

1202422105144748454801


الوكيل الإخباري -  أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، بيانًا رسميًا بشأن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول.

ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، لكنه تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام غانا (2-2) بالجولة الثانية في دور المجموعات، ولم يستطع إكمال اللقاء.

وقال الاتحاد المصري في بيانه: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدًا الإثنين لاستكمال علاجه".

وأضاف: "هناك آمال بأن يلحق صلاح بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وكان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قال اليوم الأحد في المؤتمر الصحفي عقب اكتساح بورنموث (4-0) في الجولة 21 من البريميرليج بشأن احتمالية عودة صلاح لصفوف الريدز: "هذه هي الخطة، لا أعلم إذا كان هذا قد تقرر بنسبة 100%، لكنها خطتنا".

وأضاف بحسب ما نقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "مهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا".

وتابع: "تحدثت مع صلاح مباشرة بعد المباراة (غانا)، ومنذ ذلك الحين وهو على اتصال بطبيبنا، أخبرني الطبيب بالخبر، لذلك أعتقد أنه سيعود".  

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202422141457747333453

النشامى الأكثر تسجيلا في كأس آسيا

120242214132727156175

منافس أوروبي ينضم إلى معركة خطف بنزيما

1202422112911157111856

الجزائر تخشى شبح الخروج المبكر أمام موريتانيا

1202422124732180265015

مبابي يناور على جبهتي باريس وريال مدريد

120242212917833866214

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1202422133150842611202

سوريا تحلم بالتأهل من بوابة الهند

أخبار متعلقة
1202422132513880669844

هل هرب محمد صلاح من واجبه الوطني؟

1202420111552499498611

طبيب منتخب مصر يتواصل مع ليفربول

120241811135726327488

هزيمة ساحقة واللقب الأخير.. ماذا يقول التاريخ قبل موقعة مصر وغانا؟

1202417114553155706726

محمد صلاح قريب من التوصل إلى اتفاق مع فريقه السعودي الجديد

1202410153142535482391

صلاح وأمم أفريقيا.. هل ستكون الثالثة ثابتة؟

1202499918824691460

برسالة تأخرت لنحو عام.. وكيل صلاح يثير جدلا واسعا بشأن مستقبل موكله