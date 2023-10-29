صلاح يتصدر تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام

الوكيل الإخباري - أعلن فريقا ليفربول ونوتنجهام فورست، تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما المرتقبة مساء الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسيقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول، بإسناد من البرتغالي ديوجو جوتا والأوروجوياني داروين نونيز، مع غياب الكولومبي لويس دياز بسبب حادثة اختطاف والديه في بلاده.



ويتواصل غياب الأسكتلندي أندي روبرتسون للإصابة، وسيلعب عوضا عنه في مركز الظهير الأيسر، اليوناني كوستاس تسيميكاس.



وفي خط الوسط، حجز الهولندي رايان جرافنبيرتش مكانا له في التشكيلة، إلى جانب أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.



وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:



ليفربول: أليسون، أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس، ماك أليستر، سوبوسلاي، جرافنبيرش، جوتا صلاح، نونيز.



نوتنجهم فورست: تيرنر، أورييه، مانجالا، بولي، موريلو، أينا، سانجاري، دومينيجيز، نياخاتي، إيلانجا، جيبس وايت.

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