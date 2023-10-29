الأحد 29-10-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يخصص 45 ألف طن من القمح و7 شاحنات أدوية للأشقاء بالضفة الغربية

الخصاونة: الأردن بقيادة الملك نجح باستصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

الأردن والسعودية: الأولوية لوقف الحرب

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

الإعلام العبري يُعلّق على ظهور حسن نصرالله بفيديو مدته 10 ثوانٍ

غزة .. 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي

بيانان عسكريان من القسام وسرايا القدس

المستثمرون في حالة ترقب لبيان الفيدرالي الأميركي وسط احتدام الصراع بالمنطقة

أسير فلسطيني مفرج عنه : المعتقلون في خطر لم يشهدوا مثله منذ 1967

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

عاجل

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

الأحد، 29-10-2023 04:23 م

صلاح يتصدر تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام

10202329161750785018179


الوكيل الإخباري - أعلن فريقا ليفربول ونوتنجهام فورست، تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما المرتقبة مساء الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول، بإسناد من البرتغالي ديوجو جوتا والأوروجوياني داروين نونيز، مع غياب الكولومبي لويس دياز بسبب حادثة اختطاف والديه في بلاده.

ويتواصل غياب الأسكتلندي أندي روبرتسون للإصابة، وسيلعب عوضا عنه في مركز الظهير الأيسر، اليوناني كوستاس تسيميكاس.

وفي خط الوسط، حجز الهولندي رايان جرافنبيرتش مكانا له في التشكيلة، إلى جانب أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:

ليفربول: أليسون، أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس، ماك أليستر، سوبوسلاي، جرافنبيرش، جوتا صلاح، نونيز.

نوتنجهم فورست: تيرنر، أورييه، مانجالا، بولي، موريلو، أينا، سانجاري، دومينيجيز، نياخاتي، إيلانجا، جيبس وايت.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020232916449314181343 (1)

تحديد مدة غياب تشواميني بعد إصابة الكلاسيكو

1020232915385579201236

الكرة الذهبية.. ميسي نحو الثامنة والبعض يعتبرها فضيحة

1020232912532618289428

الكلاسيكو يكشف الستار عن 3 أزمات في ريال مدريد

1020232913562626570152

بيلينغهام يفوز بجائزة الفتى الذهبي

10202329133521237216827

ضربة موجعة.. إصابة نجم ريال مدريد بكسر

10202329132347259897996

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ 11

أخبار متعلقة
1020232911582188677810

سواريز يسجل الهدف رقم 550 في مسيرته

102023281037145721737

ليفربول يكتسح تولوز.. وصلاح يحطم رقما قياسيا جديدا

10202326163911337148874

البريميرليج تخالف تقاليدها بعد 28 عاما

10202326101158325021758

صلاح وكلوب على موعد مع التاريخ أمام تولوز

1020232295717148996436

كلوب يشيد بأرقام صلاح الجنونية: لن يتوقف

10202399283120179379

رقم قياسي جديد لصلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي