صلاح يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز

الوكيل الإخباري - حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قاد فريقه ليفربول لفوز عريض على توتنهام (4-2) لحساب المرحلة الـ36 من المسابقة.



وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 16 وصنع هدفين آخرين لأندي روبرتسون وهارفي إليوت.



وذكرت شكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، أن صلاح بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى حاجز 10 أهداف أو أكثر و10 تمريرات حاسمة أو أكثر، في ثلاثة مواسم متتالية.



وأضافت الشبكة، أن صلاح أصبح أيضا ثاني لاعب بعد نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، يسجل 10 أهداف على الأقل ويصنع 10 أهداف على الأقل في خمسة مواسم مختلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يذكر أن صلاح سجل 25 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 18 في الدوري المحلي.

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