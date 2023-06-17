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السبت، 17-06-2023 03:30 م

صلاح يخطف الأنظار بساعة من الأحجار الكريمة.. فكم يبلغ سعرها؟

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الوكيل الإخباري - لفت النجم المصري محمد صلاح الأنظار، الخميس، خلال احتفاله بعيد ميلاه الـ31، وذلك بظهوره وهو يرتدي ساعة من الأحجار الكريمة باهظة الثمن.

واحتفل صلاح مع زملائه في منتخب مصر بعيد ميلاده بعد فوز "الفراعنة" على غينيا 2-1 وتأهلهم رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ونشر صلاح عبر حسابه في موقع "إنستغرام" صورتين من الاحتفال، الأولى يظهر فيها برفقة زملائه في منتخب مصر والثانية وهو يقطع كعكة عيد ميلاده..

وأثارت ساعة كان يرتديها صلاح في يده اليسرى التساؤلات حول سعرها والشركة المصنعة لها.

وحسب "Egypt Celebrities Watches" فإن الساعة هي من ماركة أوديمار بيجية 
مقاس 42 ملم ذاتية الملء.

وتحتوي الساعة على 40 قطعة من الأحجار الكريمة
ويصل سعرها إلى 75 ألف دولار حاليا.

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