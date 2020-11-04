صلاح يدخل التاريخ مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري _ نجح المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من إحراز ثالث أهداف فريقه في مواجهة مضيفه أتالانتا الإيطالي مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وبهذا الهدف، يتمكّن صلاح في معادلة الرقم القياسي للأسطورة ستيفن جيرارد كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع ليفربول في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 21 هدفاً. ليصبح الهداف التاريخي للريدز في البطولة القارية.



كما عادل صاحب الـ28 عاما رقم مايكل أوين “22 هدفاً” كثاني أفضل هداف من ليفربول في تاريخ البطولات الأوروبية. بعد ستيفن جيرارد صاحب الرقم القياسي “41 هدفاً في دوري الأبطال والدوري الأوروبي”.



قائمة هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا (باستثناء التصفيات):



1- المصري محمد صلاح – 21 هدفا.



1- الإنجليزي ستيفن جيرارد – 21 هدفا.



3- السنغالي ساديو ماني – 17 هدفا.



4- البرازيلي روبرتو فيرمينو – 15 هدفا.



5- الإسباني لويس جارسيا – 10 أهداف.



6- الإنجليزي بيتر كراوتش – 9 أهداف.







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المصدر : ملاعب



