الإثنين 17-10-2022
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

تعيينات في وزارة التربية - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الصين توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

توقيع اتفاقية مالية بين روسيا وسوريا

الملك يلتقي متقاعدين عسكريين في نادي ضباط إقليم الشمال

الإثنين، 17-10-2022 04:09 م

صلاح يدخل تاريخ البريميرليج.. ويتخطى جيرارد

1020221793218841770634


الوكيل الإخباري - قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لفوز صعب على ضيفه مانشستر سيتي (1-0)، امس الأحد، على ملعب أنفيلد، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 ليمنح فريقه 3 نقاط كان في أشد الحاجة لها.
 
وبحسب أرقام "أوبتا"، أصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج، ينجح في تسجيل 100 هدف على الأقل بالقدم اليسرى، وذلك بعد روبي فاولر الذي سجل 105 أهداف.
 
فيما قالت شبكة "سكواكا": "لا يوجد سوى اثنين من اللاعبين تمكنا من التسجيل في 4 مباريات متتالية على أرضهما أمام مانشستر سيتي في البريميرليج، وهما جيمي فلويد هاسيلبانك وصلاح".
 
كما بات محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في حقبة البريميرليج بقميص ليفربول برصيد 121 هدفا متخطيا ستيفن جيرارد ب120 هدفا، وخلف روبي فاولر ب128 هدفا.
 
ومنذ انضمام صلاح لليفربول في عام 2017، بات أكثر اللاعبين تسجيلا في شباك السيتي برصيد 9 أهداف، مقابل 7 أهداف لساديو ماني و6 أهداف لهيونج مين سون وجيمي فاردي و5 أهداف لأنتوني مارسيال، وذلك بحسب "سكاي سبورتس".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202217152132646194873

رد فعل رونالدو بعد استبداله في مباراة نيوكاسل (فيديو)

10202217162615868920467

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها.. من ماثيوز إلى ميسي

10202217142939417688235

نقل مباراة الصريح وشباب الأردن إلى الزرقاء

10202217104428795393315

نيمار يعود إلى برشلونة للمثول أمام القضاء

1020221710208528321165

مبابي يكشف حقيقة طلبه الرحيل في يناير

1020221792117948102463

قطر تفوز بحق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023

أخبار متعلقة
1020221513365736866491

مانشستر سيتي يربط نجمه فودين بعقد طويل الأمد

1020223155658468073629 (1)

غوارديولا يكشف الفارق بين تدريبه ميسي وهالاند

1020222104059162413690

ديربي ناري بين مان سيتي ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي

9202227112134653900612

محمد صلاح ينافس رونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

9202227123153600592461

3 خسائر بعد استبعاد صلاح من منتخب مصر

9202226101918535934184

رسالة رابطة الدوري الإنجليزي إلى "مكة" ابنة محمد صلاح (فيديو)