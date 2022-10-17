صلاح يدخل تاريخ البريميرليج.. ويتخطى جيرارد

الوكيل الإخباري - قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لفوز صعب على ضيفه مانشستر سيتي (1-0)، امس الأحد، على ملعب أنفيلد، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 ليمنح فريقه 3 نقاط كان في أشد الحاجة لها.



وبحسب أرقام "أوبتا"، أصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج، ينجح في تسجيل 100 هدف على الأقل بالقدم اليسرى، وذلك بعد روبي فاولر الذي سجل 105 أهداف.



فيما قالت شبكة "سكواكا": "لا يوجد سوى اثنين من اللاعبين تمكنا من التسجيل في 4 مباريات متتالية على أرضهما أمام مانشستر سيتي في البريميرليج، وهما جيمي فلويد هاسيلبانك وصلاح".



كما بات محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في حقبة البريميرليج بقميص ليفربول برصيد 121 هدفا متخطيا ستيفن جيرارد ب120 هدفا، وخلف روبي فاولر ب128 هدفا.



ومنذ انضمام صلاح لليفربول في عام 2017، بات أكثر اللاعبين تسجيلا في شباك السيتي برصيد 9 أهداف، مقابل 7 أهداف لساديو ماني و6 أهداف لهيونج مين سون وجيمي فاردي و5 أهداف لأنتوني مارسيال، وذلك بحسب "سكاي سبورتس".

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