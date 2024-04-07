الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس تعلن قصف أشكول ومستوطنات بغلاف غزة

نقل جثامين 4 شهداء من خان يونس لمستشفى برفح

قصف متبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية

الخصاونة يرعى مبادرة بنعمِّرها لصيانة مساكن أُسر فقيرة في المملكة

تشغيل تجريبي لحافلات التردد السريع عمان-الزرقاء قبل نهاية الشهر الحالي

الصفدي: دعم القضية الفلسطينية ثابت وراسخ في سياسة الأردن

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 8 إنزالات جوية بمشاركة دولية

وسائل إعلام إسرائيلية: معركة خان يونس استغرقت 4 أشهر بسبب صعوبات كبيرة واجهت الجيش

القسام: الاحتلال يفاجأ بمقاومة عنيفة في كل مرة يعود لمناطق أنهى عملياته فيها

المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

الأحد، 07-04-2024 03:51 م

صلاح يرنو لتحقيق إنجاز تاريخي في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

420247153855792809953


الوكيل الإخباري - يتطلع النجم المصري محمد صلاح، لتحقيق رقم تاريخي خلال مواجهة فريقه ليفربول ضد مضيفه مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل صلاح أهدافا خارج أرضه على ملعب "أولد ترافورد" أكثر من أي ملعب آخر، منذ أن أصبح المصري لاعبا في صفوف ليفربول. 

ومنذ انضمامه لليفربول في العام 2017 قادما من روما، سجل صلاح ثمانية أهداف في ملعب "أولد ترافورد".

وأشارت شبكة الإحصائيات إلى أنه لم يسجل أي لاعب على الإطلاق ضد مانشستر يونايتد في أربع زيارات متتالية لـ"أولد ترافورد" بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت أن صلاح يستطيع تحقيق هذا الرقم التاريخي اليوم، إذا زار شباك "الشياطين الحمر" مجددا.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420247121753627039601

الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة مانشستر يونايتد وليفربول

420247121014824331131

إنتر ميامي يسقط مجدداً بالدوري الأمريكي

420247115251341170883

مان يونايتد يستضيف ليفربول في كلاسيكو الدوري الإنجليزي

420247114655116064711

توتنهام في مواجهة سهلة أمام نوتينجهام

420247114032197531971

تشيلسي ضيفاً على شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

42024711372544743738

يوفنتوس يواجه فيورنتينا بالدوري الإيطالي

أخبار متعلقة
420247121753627039601

الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة مانشستر يونايتد وليفربول

420247115251341170883

مان يونايتد يستضيف ليفربول في كلاسيكو الدوري الإنجليزي

42024415424710015256

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

420244134356840790037

بدلة صلاح تثير سخرية جماهير ليفربول

42024112458811141193 (1)

محمد صلاح يزيد حسرة جمهور ليفربول

32024181272506442894

من أكثر الأندية السعودية احتياجا لضم صلاح؟