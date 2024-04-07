صلاح يرنو لتحقيق إنجاز تاريخي في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

الوكيل الإخباري - يتطلع النجم المصري محمد صلاح، لتحقيق رقم تاريخي خلال مواجهة فريقه ليفربول ضد مضيفه مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.



ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل صلاح أهدافا خارج أرضه على ملعب "أولد ترافورد" أكثر من أي ملعب آخر، منذ أن أصبح المصري لاعبا في صفوف ليفربول.



ومنذ انضمامه لليفربول في العام 2017 قادما من روما، سجل صلاح ثمانية أهداف في ملعب "أولد ترافورد".



وأشارت شبكة الإحصائيات إلى أنه لم يسجل أي لاعب على الإطلاق ضد مانشستر يونايتد في أربع زيارات متتالية لـ"أولد ترافورد" بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وذكرت أن صلاح يستطيع تحقيق هذا الرقم التاريخي اليوم، إذا زار شباك "الشياطين الحمر" مجددا.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة