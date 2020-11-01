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الأحد، 01-11-2020 11:33 ص

صلاح يساهم في إنجاز تاريخي لليفربول

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الوكيل الإخباري _ حقق “ليفربول، أمس، إنجازاً تاريخياً بعد فوزه على ضيفه “وست هام يونايتد” 2-1، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وصل “ليفربول” بقيادة مدربه الألماني “يورغن كلوب” إلى مباراته رقم 63 من دون هزائم على ملعب “أنفيلد” بالدوري الإنجليزي. حيث حقق 52 انتصاراً و11 تعادلاً، ليكرر بذلك الإنجاز التاريخي الذي حققه مع مدربه الأسطورة “بوب بيزلي”. خلال الفترة من فبراير 1978 وحتى ديسمبر 1980.


ورفع “ليفربول” رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة، واعتلى صدارة “البريمير ليغ” متجاوزا بفارق ثلاث نقاط جاره “إيفرتون”. الذي سيحل ضيفا على فريق “نيوكاسل يونايتد” اليوم الأحد.

وتوقف رصيد “وست هام يونايتد” عند 8 نقاط. ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

يذكر أن “بيزلي” قاد “ليفربول” إلى التتويج 6 مرات بلقب بطل الدوري الإنجليزي. إضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 بطولات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين. و6 ألقاب في كأس السوبر المحلي.

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المصدر : ملاعب 

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