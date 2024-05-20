الإثنين 20-05-2024
الوكيل الاخباري
 

إطلاق مشروع ريادي لتمكين اللاجئين السوريين في المفرق

الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

مشاهد من اشتباكات القسام وجيش الاحتلال في جباليا

شاهد عيان يروي تفاصيل آخر مكالمة مع مروحية الرئيس الإيراني

حوارية في الزرقاء حول نكبة فلسطين

العلوم والتكنولوجيا تبحث مع الشارقة الإماراتية التعاون الأكاديمي

الجامعة الأردنية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس

الأونروا: نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعين

كيف تحطمت مروحية رئيس إيران؟

الإثنين، 20-05-2024 02:27 م

صلاح يصدم مشجعي ليفربول في توديع كلوب

520242075542170112429


الوكيل الإخباري - لفت نجم كرة القدم المصرية، ولاعب نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، الأنظار خلال حفل توديع مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، الأحد، إذ "بدا (صلاح) غير متأثر مثل رفاقه"، وفق موقع "فوتبول إنسايدر".

وقال الموقع إن جمهور ليفربول مصدومون من الطريقة التي تصرف فيها صلاح في حفل توديع كلوب.

وبعد نهاية المباراة التي جمعت "الريدز" مع ولفرهامبتون، خطب كلوب في الجماهير واللاعبين مودعا، وسط جو من الحزن بعد مشوار حافل قضاه مع الفريق.

وخلال حديث كلوب، شوهد الدولي المصري وهو واقف يراقب الخطاب، لكن دون أية تعابير عن تأثره بما كان الرجل  يقوله.

وتساءل متابعون عن سر تعابير صلاح. وكتب أحدهم على موقع أكس "بدا محمد صلاح هادئًا بشكل غريب، ولم يكن لديه أي مشاعر تجاه كلوب".

أحد المعلقين على منصة أكس رد على منشور بعنوان "محمد صلاح يحبس دموعه"، بالقول إن صلاح "لم يكن يحبس أي دموع، لقد كان يتجنب كلوب"، ثم تابع "حان وقت رحيل صلاح، لقد أصبح عاديًا جدًا، وأضاع العديد من الفرص " .

شوهد صلاح  طاويا ذراعيه و"بدا غير منزعج إلى حد ما مما كان بمثابة مناسبة عاطفية لكثيرين في ميرسيسايد"، وفق تقدير تقرير الموقع.

وكانت هناك تقارير عن وجود خلاف بين صلاح وكلوب في الأسابيع الأخيرة بعد أن رفض اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مصافحة مديره أثناء الاستعداد للدخول كبديل ضد وست هام الشهر الماضي.

حقق فريق الريدز الفوز بنتيجة 2-0 على ولفرهامبتون في المباراة الأخيرة لكلوب، حيث سجل أليكسيس ماك أليستر وجاريل كوانساه هدفي الفوز على ملعب أنفيلد.

وقرر المدرب الألماني إنهاء فترة خدمته التي استمرت تسع سنوات في النادي ومن المتوقع أن يتم استبداله بآرني سلوت، إذ وافق ليفربول على دفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه إسترليني لفينورد لجعل الهولندي مديرًا جديدًا للفريق. 

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
52024209248933439228

الكشف عن النادي السعودي المهتم بضم سون

52024208541872721119

الدموع تغلب كلوب في وداع ليفربول

520242082142595508852

نجم ميلان السابق يوافق على تدريب فريق سعودي

52024207518747574535

باريس سان جيرمان يصفع مبابي بقرار جديد

52024198043329227136

برايتون ينهي ارتباطه بمدربه دي زيربي

520241975628208123240

طاقم تحكيم مصري لقمة الفيصلي والحسين

أخبار متعلقة
520241975628208123240

طاقم تحكيم مصري لقمة الفيصلي والحسين

420243093537619100113

موعد مواجهة نهضة بركان والزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

420242891250876634152

صلاح عن اشتباكه مع كلوب: كلماتي ستشعل النيران

420242581830179341245

الزمالك يؤكد تلقيه خطابا من الفيفا بشأن إيقاف القيد

42024258953978033448

كاف يحسم أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي

4202424959996077536

نجم الكرة السعودية السابق عبد الغني يصدم محمد صلاح