صلاح يصدم مشجعي ليفربول في توديع كلوب

الوكيل الإخباري - لفت نجم كرة القدم المصرية، ولاعب نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، الأنظار خلال حفل توديع مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، الأحد، إذ "بدا (صلاح) غير متأثر مثل رفاقه"، وفق موقع "فوتبول إنسايدر".



وقال الموقع إن جمهور ليفربول مصدومون من الطريقة التي تصرف فيها صلاح في حفل توديع كلوب.



وبعد نهاية المباراة التي جمعت "الريدز" مع ولفرهامبتون، خطب كلوب في الجماهير واللاعبين مودعا، وسط جو من الحزن بعد مشوار حافل قضاه مع الفريق.



وخلال حديث كلوب، شوهد الدولي المصري وهو واقف يراقب الخطاب، لكن دون أية تعابير عن تأثره بما كان الرجل يقوله.



وتساءل متابعون عن سر تعابير صلاح. وكتب أحدهم على موقع أكس "بدا محمد صلاح هادئًا بشكل غريب، ولم يكن لديه أي مشاعر تجاه كلوب".



أحد المعلقين على منصة أكس رد على منشور بعنوان "محمد صلاح يحبس دموعه"، بالقول إن صلاح "لم يكن يحبس أي دموع، لقد كان يتجنب كلوب"، ثم تابع "حان وقت رحيل صلاح، لقد أصبح عاديًا جدًا، وأضاع العديد من الفرص " .



شوهد صلاح طاويا ذراعيه و"بدا غير منزعج إلى حد ما مما كان بمثابة مناسبة عاطفية لكثيرين في ميرسيسايد"، وفق تقدير تقرير الموقع.



وكانت هناك تقارير عن وجود خلاف بين صلاح وكلوب في الأسابيع الأخيرة بعد أن رفض اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مصافحة مديره أثناء الاستعداد للدخول كبديل ضد وست هام الشهر الماضي.



حقق فريق الريدز الفوز بنتيجة 2-0 على ولفرهامبتون في المباراة الأخيرة لكلوب، حيث سجل أليكسيس ماك أليستر وجاريل كوانساه هدفي الفوز على ملعب أنفيلد.



وقرر المدرب الألماني إنهاء فترة خدمته التي استمرت تسع سنوات في النادي ومن المتوقع أن يتم استبداله بآرني سلوت، إذ وافق ليفربول على دفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه إسترليني لفينورد لجعل الهولندي مديرًا جديدًا للفريق.

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