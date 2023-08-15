صلاح يعطي الضوء الأخضر لاتحاد جدة

الوكيل الإخباري - يسيطر الجدل على مصير النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، وسط أنباء تفيد باقترابه من اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وذكرت قناة "الكأس" القطرية، أن صلاح أعطى لاتحاد جدة، الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول، من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف.



وأوضحت تقارير صحفية أن اتحاد جدة عرض على صلاح 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون إسترليني سيحصل عليها ليفربول.



وتأتي هذه الأنباء رغم تأكيدات رامي عباس وكيل محمد صلاح، بأن اللاعب المصري مستمر مع الريدز هذا الموسم.



وقال عباس في وقت سابق، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر "محمد صلاح ملتزم بتعاقده مع ليفربول".



وتشهد علاقة صلاح مع مدربه في ليفربول، يورجن كلوب، حالة من التوتر، خاصة بعد تبديله في لقاء تشيلسي، وخروج اللاعب المصري غاضبا.



وحال انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة، فإنه سيزامل كوكبة من النجوم، وفي مقدمتهم كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وفابينيو.



يذكر أن اتحاد جدة يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي، بجانب دفاعه عن لقب الدوري السعودي للمحترفين.

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