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الخميس، 22-02-2024 03:12 م

صلاح يفوق 3 حلول في أجندة باريس لتعويض مبابي

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الوكيل الإخباري - تحاول وسائل الإعلام الفرنسية كشف تفاصيل أجندة باريس سان جيرمان لتعويض نجمه كيليان مبابي، الذي يتردد بقوة أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وذكرت العديد من التقارير الصحفية أنه أبلغ ناديه برغبته في عدم التجديد، ليصبح قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد مجانا.

طرحت صحيفة "لوباريزيان" تساؤلا في تقرير لها "من سيحل مكان مبابي ليكون النجم الأول للفريق؟".

وأشارت إلى أن لاعب الوسط الواعد زاير إيمري، بات ركيزة أساسية ويحظى بحب الجماهير لكونه لاعبا مميزا وشابا ومن أبناء النادي.

وأضافت "زاير إيمري يمثل الرؤية الجديدة للمشروع الباريسي الذي يرتكز على فريق شاب دون نجوم مع عناصر بارزة قابلة للتطور".

ولفتت "بوسع زاير إيمري أن يرتدي شارة قيادة الفريق مستقبلا بعد ماركينيوس، ولكنه لم يعد بعد اللاعب الذي يتطلع للواجهة، وهو ما يمثل عقبة لأن عليه أولا إثبات قيمته التسويقية.

ورشحت لوباريزيان أيضا عثمان ديمبلي الذي بات ركيزة أساسية ويتمتع بشعبية جيدة خارج الملعب، لكن نجم برشلونة السابق لا يطمح لأي أدوار قيادية مع النادي الباريسي.

وذكرت "ديمبلي لديه كل شيء لتجسيد مستقبل باريس، لكنه لا يتمتع بعد بالهالة العالمية التي يتمتع بها مبابي".

وأوضحت الصحيفة أيضا أنه من ضمن المقترحات إبرام صفقة ثقيلة مثل فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، ولكن المهاجم النيجيري لا يملك الشخصية التي تجعله على رأس المشروع بمفرده.

وأكدت لوباريزيان "أما محمد صلاح فهو يملأ كل الفراغات التي تبحث عنها الإدارة الباريسية لعدة اعتبارات منها أنه أشهر لاعب عربي ويحظى بتقدير عالمي كبير، وهو معيار يناسب تماما هوية الإدارة القطرية لسان جيرمان".

وتابعت "صلاح يتفوق نظريا وسيحظى بتأييد جماعي لدى الإدارة الباريسية ليكون النجم المطلق للفريق دون كيليان مبابي".

وختمت الصحيفة تقريرها بأن المشكلة الوحيدة أن صلاح (32 عاما) الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول في صيف 2025 يواجه إغراءات كبيرة من أندية سعودية تسعى لضمه.

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