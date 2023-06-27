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الثلاثاء، 27-06-2023 01:08 م

صلاح يكشف موقفه من العرض السعودي

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الوكيل الإخباري - حسم النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول موقفه من الانتقال للدوري السعودي لكرة القدم هذا الصيف.

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وانتشرت أخبار خلال الأيام القليلة الماضية أشارت إلى رغبة الهلال السعودي في التعاقد مع صلاح، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب نجوم عالميين لدوري "روشن" للمحترفين.

ولم تستبعد تقارير أخرى إمكانية قبول صلاح العرض السعودي في ظل تراجع مستوى ليفربول وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح حسم موقفه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، والاستمرار في صفوف ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن لديه الرغبة في الاستمرار ضمن صفوف "الريدز"، وهو ما كانت تأمله الإدارة والمدرب يورغن كلوب.

وأشارت "ميرور" إلى أن صلاح يشعر بخيبة أمل بلا شك من الطريقة التي انتهى بها الموسم الماضي مع ليفربول، إلا أنه لا يزال واثقا من قدرته على المساعدة في تغيير الأمور في الموسم الجديد إلى جانب نجوم الفريق الجدد أمثال كودي جاكبو وداروين نونيز.

ويرتبط صلاح (30 عاما) بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2025، وبات الفرعون المصري واحدا من أساطير النادي علما بأنه انضم لـ"الريدز" قبل ست سنوات فقط.

 

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