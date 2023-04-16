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الأحد، 16-04-2023 01:22 م

صلاح ينقلب على النني.. والسبب نجم آرسنال!

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الوكيل الإخباري - انقلب محمد صلاح، قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على مواطنه محمد النني نجم وسط آرسنال الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، رغم الصداقة الطويلة التي تجمعهما.

وألغى صلاح متابعة النني عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، كرد فعل على إعجاب النني بصورة لحارس مرمى آرسنال آرون رامسديل وهو يحتفل بضياع ضربة الجزاء أمام ليفربول، التي أهدرها صلاح والذي يظهر في الصورة وهو يصرخ حزنا.

صلاح حذف أيضا كافة الصور التي تجمعه بالنني عبر "إنستجرام"، ليرد لاعب آرسنال بإلغاء المتابعة أيضا.

العلاقة بين صلاح والنني بدأت في قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، قبل تصعيدهما للفريق الأول، كما لعبا سويا في منتخب الشباب الذي شارك في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً في كولومبيا عام 2011.

وتزامل صلاح والنني أيضا في صفوف بازل السويسري، قبل رحيل الأخير إلى آرسنال في يناير/كانون ثان 2015، بعد عام واحد من انتقال صلاح إلى تشيلسي الإنجليزي.

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