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الأحد، 24-09-2023 04:59 م

صلاح يواصل كتابة التاريخ برقم قياسي جديد

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الوكيل الإخباري - واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في البريميرليج، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه وست هام على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 15، بعد تعرض صلاح للإعاقة داخل المنطقة من قبل المدافع نايف أكرد.

ونفذ صلاح ركلة الجزاء بنجاح، بتسديدة قوية على يسار حارس وست هام.

وبحسب أرقام "سكواكا"، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل أو يصنع في 12 مباراة متتالية (مرتين).

وحقق ذلك الإنجاز للمرة الأولى في 15 مباراة بين شهري أغسطس/آب وديسمبر/كانون أول 2021، وكرر الأمر حاليا في 12 مباراة.

كما أصبح صلاح خامس لاعب يسجل أو يصنع في أول 6 مباريات لفريقه في الموسم، بعد ديفيد بيكهام رفقة مانشستر يونايتد (2000- 2001) وتييري هنري رفقة آرسنال (2004- 2005) وسيرجيو أجويرو رفقة مانشستر سيتي (2019- 2020) وإيرلينج هالاند رفقة السيتي (2022- 2023)، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".

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