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الأحد، 22-11-2020 02:49 م

صورة تثير الجدل.. ريال مدريد يتعرض لـظلم تحكيمي ضد فياريال

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الوكيل الإخباري _ أثارت لقطة تحكيمية في مباراة نادي ريال مدريد  ضد فياريال، الجدل الواسع عالميًا، حيث تعرض رفاق المدير الفني زين الدين زيدان إلى ظلم تحكيمي، في اللقاء الذي فرضت خلاله الغواصات الصفراء التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد يعيش أوقاتًا عصيبة، سواء محليًا بخسارته 10 نقاط كاملة في 9 مباريات، أو أوروبيًا بتحقيق الفوز مرة وحيدة خلال 3 مواجهات، ما يضعه في موقف محرج بالليجا ودوري أبطال أبطال أوروبا في آن واحد.



وبحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، صباح اليوم الأحد، يبدو أن النادي المدريدي تعرض إلى ظلم تحكيمي، أثناء تسديد جيرارد مورينو، ركلة جزاء، تعادل منها فريقه.

الصورة التي تضمنها تقرير "ماركا"، يظهر خلالها النيجيري سامو تشيكويزي يدخل منطقة الجزاء، لحظة تسديد مورينو الركلة، ما كان يتطلب من الحكم أليخاندرو هيرنانديز إعادة تسديدها، أو حتى النظر إليها في تقنية حكم الفيديو المساعد، لكن هذا لم يحدث، حيث احتسب الهدف.




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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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