السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

البلقاء التطبيقية تنعى الطالب اسامة الموني

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي الثلاثاء

خيرسون: منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا انخفض بنسبة 3 أمتار خلال يوم

"الغذاء والدواء" تعلن توصيات مؤتمر الدواء الدولي الثالث

موظف أمن يعثر على حقيبة تحتوي 5 آلاف دينار ويسلمها لصاحبها في عمّان

سماء عمّان تشهد الليلة اضخم استعراض جوي ضوئي بطائرات الدرون - تفاصيل

الأردن ومصر يوقعان اتفاقا لاستخدام البنى التحتية للغاز الطبيعي

الملكة لـ الملك: كل يوم يمر يُقربنا أكثر

إنقاذ أكثر من 100 شخص في الأردن خلال 24 ساعة

التعليم العالي تُنهي حوسبة جميع برمجيات تقديم الطلبات وأنظمة القبول الموحد- رابط

السبت، 10-06-2023 01:10 م

صورة: راموس يلمح إلى انتقاله مع مودريتش للسعودية

6202310113117797505582


الوكيل الإخباري -  ربط سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، نفسه بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الصيف الحالي.

وينتهي عقد راموس مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران الجاري، مما يسمح له بالتوقيع مجانا لأي فريق.

ووضع راموس، إعجابا من حسابه الرسمي بشبكة إنستجرام، على منشور يشير إلى احتمالية تواجده مع لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، في أهلي جدة، خلال الموسم الجديد.

ويرتبط لوكا مودريتش بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الشهر الحالي، ولم يعلن الملكي عن تمديد عقد النجم الكرواتي حتى الآن. 

يذكر أن أهلي جدة ارتبط أيضًا بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وزعمت عدة تقارير، أن وليد معاذ رئيس أهلي جدة، يتواجد في إنجلترا منذ الأربعاء الماضي، وبدأ المفاوضات مباشرة مع ممثلي اللاعب الجزائري.

اضافة اعلان

 


 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202310125411841870325 (1)

بعد خسارة ميسي.. برشلونة يترك الريال في مواجهة رابطة الليجا

62023101311912930044

حالة حارس باريس سان جيرمان تسوء

6202310114226589196684

ميسي في الصين للمرة السابعة

6202310104916203704425

الهلال يستهدف أليجري.. وإنريكي في الخطة البديلة

620231095013978606592

محمد صلاح يستمتع بلعبة النرد على يخت سياحي (صور)

620231093741627372597

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.. الزمان والمكان والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

أخبار متعلقة
5202329113114550396736

3 سنوات عجاف تعكر مسيرة ميسي المذهلة

520232910400451980703

نيمار يورط مدرب باريس

52023299542757053186

ميسي يثير الجدل في باريس سان جيرمان بتصرف جديد

520232892059766063655

ميسي يقود باريس سان جيرمان لنيل لقب تاريخي

520232710134376493506

باريس يكثف مفاوضاته مع نجم الريال لتعويض ميسي

520232794659564494088

زين الدين زيدان يحسم موقفه من عرض النصر الـ600 مليون