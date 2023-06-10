صورة: راموس يلمح إلى انتقاله مع مودريتش للسعودية

الوكيل الإخباري - ربط سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، نفسه بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الصيف الحالي.



وينتهي عقد راموس مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران الجاري، مما يسمح له بالتوقيع مجانا لأي فريق.



ووضع راموس، إعجابا من حسابه الرسمي بشبكة إنستجرام، على منشور يشير إلى احتمالية تواجده مع لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، في أهلي جدة، خلال الموسم الجديد.



ويرتبط لوكا مودريتش بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الشهر الحالي، ولم يعلن الملكي عن تمديد عقد النجم الكرواتي حتى الآن.



يذكر أن أهلي جدة ارتبط أيضًا بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وزعمت عدة تقارير، أن وليد معاذ رئيس أهلي جدة، يتواجد في إنجلترا منذ الأربعاء الماضي، وبدأ المفاوضات مباشرة مع ممثلي اللاعب الجزائري.

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