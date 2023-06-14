صورة.. ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد

الوكيل الإخباري - أعلن ريال مدريد رسميا، اليوم الأربعاء، عن قميصه الأساسي الذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد 2023-2024.



ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد عبر تويتر، عدة صور للقميص الجديد من خلال فيديو مصور تحت شعار: "سأرتدي قميصك، لتكون بجوار قلبي".



ويتميز قميص ريال مدريد الجديد بدخول اللون الذهبي على الأكتاف واللون الأزرق الداكن الذي يرسم الياقة.



وظهر في فيديو الإعلان الرسمي لقميص ريال مدريد، معظم نجوم الفريق، مثل إيدر ميليتاو وتوني كروس وفيدي فالفيردي ولوكاس فاسكيز.

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