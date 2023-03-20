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الإثنين، 20-03-2023 01:57 م

صورة.. ليفاندوفسكي ينزف الدماء بعد الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - أثار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، القلق بين جمهور البارسا عقب مباراة الكلاسيكو.

وكان برشلونة تفوق على ريال مدريد بنتيجة 2-1، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وظهر المهاجم البولندي في احتفالات برشلونة بالفوز داخل غرفة الملابس بحالة مقلقة، حيث تبين أنه يعاني من إصابة دموية في قدمه اليسرى.

يذكر أن الفوز في مباراة الأمس رفع رصيد برشلونة إلى 68 نقطة في صدارة الليجا، متفوقا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 12 نقطة.

وتقدم ريال مدريد في مباراة الأمس عن طريق رونالد أراوخو مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 9، بينما سجل للبارسا سيرجي روبرتو في الدقيقة 45، وفرانك كيسي (90+2).


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