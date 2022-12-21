صورة ميسي على العملة الأرجنتينية بعد التتويج بكأس العالم

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أرجنتينية ، أن البنك المركزي في الأرجنتين يدرسون مقترح بوضع صورة ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو ولاعب باريس سان جيرمان على عملة الـ "بيزو" الأرجنتينية بعد ألفوز بكأس العالم 2022.



ووفقًا لصحيفة "elfinanciero" الأرجنتينية، فإن مسؤولي البنك المركزي يدرسون خيارات الاحتفاء بالتتويج التاريخي لمنتخب التانجو في كأس العالم الأخيرة بقطر كما حدث بعد التتويج بمونديال 1978، حيث تم طرح عملات تجارية تذكارية بعد التتويج بالمونديال .

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وأشارت الصحيفة إلى أن أحد خيارات البنك المركزي في الأرجنتين هو طبع صورة ميسي على عملة الـ1000 بيزو، حيث يرغب المسئولون في الأرجنتين إبراز الرقم "10" وهو ما يبدأ به رقم 1000، كما تكتب كلمة "La Scaloneta" وهي ترمز لفريق المدرب ليونيل سكالوني ألفائز بكأس العالم 2022، على عملة الألف بيزو الجديدة.





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