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الثلاثاء، 14-06-2022 06:41 م

صور : تأهلت أستراليا لكأس العالم ،، كسبت اسيا وخسرنا الشغف الجماهيري !!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
حسم المنتخب الأسترالي تأهله لكأس العالم " قطر 2022 " بفوزه على البيرو في الملحق العالمي، ليكون سادس المنتخبات الآسيوية في المونديال الذي يقام للمرة الأولى في الوطن العربي والثانية في القارة الآسيوية، وذلك بعد تأهل منتخبات السعودية، كوريا الجنوبية، إيران، اليابان، عن القارة ومشاركة قطر كونها البلد المستضيف .


 

تأهل المنتخب الأسترالي يعد مكسبا للقارة الصفراء، فالاتحاد المتواجد خارج القارة جعرافيا، يتبع لها كرويا، مما يعني انتزاع بطاقة هامة للقارة من أحد أكبر قارات العالم كرويا " أمريكا الجنوبية " والتي لن تشارك إلا بـ 4 منتخبات فقط، وبغياب عمالقة أبرزهم تشيلي وكولومبيا.

وبعيدا عن المكسب الآسيوي فإن غياب الجماهير البيروفية يشكل ضربة موجعة لبطولة كأس العالم؛ فالجمهور اللاتيني صنع الحدث في الدوحة وارتحل بأعداد كبيرة ليشجع فريقه في الملعب رغم الظروف الإقتصادية الصعبة الغاية، فكان التشجيع طوال فترات اللقاء بطريقة حماسية، بمثابة " جرعة الحماس " قبل انطلاق المونديال بشهور .



البيرو تعاملت بشغف كبير مع حلم الوصول لكأس العالم مجددا، تكاتفت الدولة والشعب، نزل الجميع للشوارع، وأعلنت الحكومة عن عطلة رسمية، تلون الجميع بألوان المنتخب الوطني، إلا أن التأهل الثاني على التوالي والسادس تاريخيا لم يتحقق، بل كانت الصدمة لشعب لاتيني جميل ، أحب كرة القدم بحق ولكنها لم تمنحه السعادة هذه المرة !

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المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

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