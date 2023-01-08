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الأحد، 08-01-2023 04:26 م

صور: رونالدو يقيم في أفخم جناح بأحد فنادق الرياض

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الوكيل الإخباري - حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلى النصر السعودي، على مكان إقامة مؤقت في الرياض، قبل أن ينتقل إلى منزل دائم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عائلة رونالدو تقيم بشكل مؤقت في أفخم جناح بأحد الفنادق الشهيرة بالرياض.

ويتمتع جناح رونالدو بأفضل إطلالة بانورامية على الرياض، في أكثر الأماكن روعة بالعاصمة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه تم توفير 17 غرفة في الفندق، من أجل عائلة رونالدو وأصدقائه ورجال الأمن.

ويشغل جناح رونالدو طابقين من الفندق العملاق، الذي يتكون من 99 طابقا.

وذكرت أن رونالدو سيقيم هناك لمدة شهر، وقد تتجاوز التكلفة الإجمالية للجناح 250 ألف جنيه إسترليني خلال تلك المدة.

وقالت تقارير إن منزل رونالدو الدائم سيكون في المحمدية، أحد الأحياء المرموقة في الرياض.


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