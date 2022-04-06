صور : لفتة رائعة لجماهير الفيصلي في شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تدول رواد مواقع التواصل الإجتماعية صورا لمبادرة جماهير النادي الفيصلي لتوزيع طعام الإفطار للصائمين في شهر رمضان المبارك بشوارع العاصمة عمان .اضافة اعلان
كما نشرت الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي على موقع " فيسبوك " صورا لعملية توزيع الوجبات وكتبت إلى جانبها :
" جمهور الزعيم، كما يبدعون بالمدرج، يبدعون خارجه أيضا ...
مبادرة جماهير الزعيم اليوم بتوزيع وجبات الإفطار في شوارع العاصمة الحبيبة عمان. " .
وكانت جماهير النادي الفيصلي قد تواجدت بأعداد كبيرة في مباراة فريقها أمام الرمثا بنهائي كأس السوبر في استاد عمان الدولي، مساء يوم الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد .