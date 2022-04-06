صور : لفتة رائعة لجماهير الفيصلي في شهر رمضان المبارك

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتدول رواد مواقع التواصل الإجتماعية صورا لمبادرة جماهير النادي الفيصلي لتوزيع طعام الإفطار للصائمين في شهر رمضان المبارك بشوارع العاصمة عمان .كما نشرت الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي على موقع " فيسبوك " صورا لعملية توزيع الوجبات وكتبت إلى جانبها :" جمهور الزعيم، كما يبدعون بالمدرج، يبدعون خارجه أيضا ...مبادرة جماهير الزعيم اليوم بتوزيع وجبات الإفطار في شوارع العاصمة الحبيبة عمان. " .وكانت جماهير النادي الفيصلي قد تواجدت بأعداد كبيرة في مباراة فريقها أمام الرمثا بنهائي كأس السوبر في استاد عمان الدولي، مساء يوم الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد .