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الخميس، 30-06-2022 11:54 م

صور مؤثرة للاعبات المنتخب السوري بعد خسارتهن لكأس اسيا باللحظات الأخيرة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - تصوير أنس عشا

رصدت عدسة موقع ملاعب لقطات مؤثرة للاعبات المنتخب السوري للشابات تحت 16 عام، بعد خسارتهن نهائي كأس اسيا للمستوى الثاني، والتي استضافتها الأردن على صالة الأمير حمزة في الفترة الواقعة ما بين 24 و 30 الشهر الجاري  .





وخسر المنتخب السوري أمام ساموا بنتيجة 76/79، في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء ليفقد حلم الصعود للمستوى A ولتدخل اللاعبات بنوبة بكاء بعد تقديمهن لبطولة مثالية على جميع المستويات .

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وحظي المنتخب السوري بإحترام المنتخبات المتواجدة واللجنة المنظمة ووسائل الإعلام والجماهير، حيث صاحب خروجه من الملعب ممر شرفي عفوي من الحضور .




المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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