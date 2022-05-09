صور وفيديو : الأردنيون يستقبلون كأس اسيا لكرة السلة

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - تصوير نادر أبو حية

استقبلت العاصمة عمان، مساء السبت، كأس اسيا لكرة السلة في منطقة البوليفارد بالعبدلي في أجواء رائعة عكست حب الجماهير الأردنية للعبة وحماسهم لمشاهدة الكأس، وذلك بعد أن تواجد يوم الجمعة في محافظتي جرش وإربد.







وتواجد رئيس الاتحاد الأردني محمد عليان وأعضاء الإدارة في الفعالية رفقة نجوم المنتخبات الوطنية، حيث شاركوا الجماهير لعب كرة السلة والتقاط الصور التذكارية مع الكأس .







وستقام بطولة كأس اسيا في أندونيسيا انطلاقا من 12 يوليو / تموز المقبل، حيث أوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى رفقة السعودية، أستراليا و أندونيسيا المستضيفة .







ويسعى منتخبنا لتقديم مشاركة تاريخية والتتويج باللقب لأول مرة، حيث سبق لصقور النشامى أن تأهلوا للمباراة النهائية أمام الصين عام 2011، في المباراة التي شهدت خسارة الأردن بفارق نصف سلة .

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