ضحكة الحكم بعد هدف تشيلسي تثير غضب مشجعي مانشستر يونايتد

الوكيل الاخباري - رصد مشجعو مانشستر يونايتد الحكم كريس كافانا وهو يضحك مع نجم تشيلسي كولر بالمر بعد ثوانٍ فقط من تسجيله هدف التعادل لصالح البلوز.



ووضع سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد في المقدمة، قبل أن يسجل بالمر هدفه الأول من اللعب المفتوح لصالح البلوز أمس الأربعاء في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وظهر الحكم كافانا يبتسم أثناء تحدثه مع بالمر في الشوط الأول بعد الهدف الذي مُني به يونايتد.



وقال أحد المشجعين غاضبًا: "رأيت الحكم يضحك مع بالمر بعد الهدف. كان ينزف باللون الأزرق".



وعلق آخر برموز تعبيرية غاضبة: "لماذا كان الحكم يضحك مع بالمر". بينما شارك ثالث: "الحكم يبتسم لبالمر بعد تسجيله الهدف. لا يمكنك أن تقول لي أن هذا الحكم ليس متحيزًا!".



"لماذا يبتسم الحكم بعد التعادل" غرَّد رابع غاضبًا. وأضاف آخر: "لاحظوا أن الحكم ابتسم لبالمر بعد الهدف. يبدو أن هناك مَن هو سعيد".



وكان بالمر، الذي انتقل إلى تشيلسي خلال الصيف، من مشجعي يونايتد في مرحلة الطفولة.



وحقق مانشستر يونايتد الفوز على تشيلسي في توقيت هام للغاية إذ يعاني الفريق من أزمات عديدة للغاية بين المدرب إيريك تين هاغ واللاعبين.

اضافة اعلان

ملاعب