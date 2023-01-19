ضربة جديدة تبعد نادال عن ملاعب التنس

الوكيل الإخباري - خضع الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، اليوم الخميس، لأشعة بالرنين مغناطيسي تبين من خلالها معاناته من إصابة في عظم ساقه اليسرى.



وكشفت الفحوصات أن هذه الإصابة ستبعد نادال عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، وفقا لبيان أصدره فريقه.



وتعرض نادال، المتوج بـ22 لقبا في بطولات "جراند سلام"، للإصابة أمس الأربعاء خلال مواجهة الأمريكي ماكينزي ماكدونالد، الذي كان متقدما (6-4 و4-3) في ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة.



ورغم شعوره بالألم أكمل نادال المباراة حتى فاز ماكدونالد بواقع (6-4 و6-4 و7-5)، ليودع اللاعب الإسباني البطولة التي يحمل لقبها.



وستحول هذه الإصابة دون مشاركة نادال في بطولتي الدوحة ودبي المقررتين في الأسبوع الأخير من فبراير/شباط والأول من مارس/آذار المقبلين.

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