ضربة جديدة تنهي حلم تشافي

الوكيل الإخباري - تلقى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، ضربة جديدة بعد ساعات من خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد (4-1).



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مجلس إدارة برشلونة أبلغ الإدارة الرياضية في النادي بأنه من المستحيل التعاقد مع أي لاعب جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وكان تشافي يحلم بالتوقيع مع لاعب وسط جديد لتعويض غياب جافي حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.



وأشارت إلى أن برشلونة استنفد كل المساحة المتاحة له وفقا لقانون اللعب المالي النظيف في يناير/كانون الثاني الجاري لقيد فيتور روكي بدلا من جافي.



ولم تنجح الإدارة في توفير دخل إضافي يمنح النادي مساحة لقيد لاعبي جديد خلال الشهر الجاري.



وجاءت الأزمة عقب رفض صندوق ليبيرو الألماني الالتزام بصفقة شراء جزء من ستوديوهات برشلونة.



وحاولت إدارة برشلونة البحث عن بديل خلال شهر يناير/كانون الثاني لإنقاذ الميركاتو، لكنها فشلت في حل الأزمة.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة إذا نجح في العثور على مستثمر جديد قبل 30 يونيو/حزيران المقبل، سيحصل على فرصة التوقيع مع لاعبين جدد في الصيف، وإلا سيضطر لبيع نجومه من أجل إبرام صفقات.

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