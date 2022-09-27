ضربة قاتلة.. الإعلام والجمهور البرتغالي يشنون حربا على رونالدو

الوكيل الإخباري- يواجه كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، انتقادات تهدف لاستبعاده من التشكيلة الأساسية للبرتغال أمام منتخب إسبانيا.



ويلتقي المنتخبان، اليوم الثلاثاء، في مباراة حاسمة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو يتعرض مؤخرا لانتقادات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية، بالإضافة إلى المشجعين، بسبب الأداء الضعيف الذي يقدمه.



وشارك رونالدو أساسيا خلال الفوز (4-0) على التشيك بالجولة الماضية من دوري الأمم، لكنه لم يسجل أي هدف.



وقالت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن كريستيانو بعد المباراة "القليل من رونالدو.. المزيد من البرتغال".



وتدعو الصحيفة إلى عدم مشاركة رونالدو أساسيا أمام إسبانيا، بسبب قلة الدقائق التي شارك فيها والأهداف التي أحرزها هذا الموسم.



وتقترح الصحيفة أن يكون برونو فرنانديز قائد المنتخب البرتغالي على أرض الملعب أمام إسبانيا.



كما أجرت الصحيفة استطلاع رأي حول رونالدو، وصوت 57% من المشجعين بأن نجم مانشستر يونايتد لا ينبغي أن يشارك أساسيا ضد إسبانيا.

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