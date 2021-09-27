ضربة قاسية للرمثا قبل مواجهة الفيصلي بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتلقى فريق الرمثا الخبر الأسوء في مباراته مع البقعة لحساب الجولة الـ 18 من دوري المحترفين، وذلك بعد تعرض نجمه مصعب اللحام للطرد في المباراة .وتأتي صعوبة طرد اللحام بأنها ستحرمه من المشاركة في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري، والتي ستجمع الرمثا مع الفيصلي وسيكون لها التأثير الكبير بصراع المنافسة على اللقب.ويعد اللحام من أهم لاعبي الرمثا بمرحلة الإياب، وساهمات خبراته الكبيرة بحسم العديد من الانتصارات لغزلان الشمال، مما جعل الفريق بصدارة الترتيب "بصورة مؤقتة" بـ 40 نقطة .