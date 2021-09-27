الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

المقاولين لـ الوكيل : العمارة التي تم إخلاؤها قد تنهار مع سقوط الأمطار

المعونة الوطنية لـ الوكيل : صرف مستحقات مالية خلال أيام

المفرق: خطط لحل معضلة البسطات العشوائية

الحنيفات: اختيار 300 منحة من خلال منظمة الفاو

السيسي يعاتب وزير الري على الهواء

إنجاز 80% من تعبيد شارع الرسالة بمنطقة وادي السير

اجتماع حكومي في إدارة الأزمات لبحث الوضع الوبائي

جوجل تحتفل بمرور 23 عاما على تأسيسها

انقطاع المياه عن حي في عمان منذ 17 عام

حبس وزير أشغال أسبق شهرا وتغريمه 500 دينار

الإثنين، 27-09-2021 12:02 م

ضربة قاسية للرمثا قبل مواجهة الفيصلي بدوري المحترفين

181130152_3457785404321035_7891213328896408392_n


الوكيل الإخباري - أنس عشا

تلقى فريق الرمثا الخبر الأسوء في مباراته مع البقعة لحساب الجولة الـ 18 من دوري المحترفين، وذلك بعد تعرض نجمه مصعب اللحام للطرد في المباراة .اضافة اعلان




وتأتي صعوبة طرد اللحام بأنها ستحرمه من المشاركة في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري، والتي ستجمع الرمثا مع الفيصلي وسيكون لها التأثير الكبير بصراع المنافسة على اللقب.


ويعد اللحام من أهم لاعبي الرمثا بمرحلة الإياب، وساهمات خبراته الكبيرة بحسم العديد من الانتصارات لغزلان الشمال، مما جعل الفريق بصدارة الترتيب "بصورة مؤقتة" بـ 40 نقطة .



 




 

 


 

إقرأ ايضا
241710981_4526556920716269_6720888844998063667_n

تراجع كريستيانو رونالدو على ترتيب هدافي وهدافات العالم

920212611251953973234

إشادة بطاقم الحكام الأردني في التصفيات الآسيوية

eb148c40-775c-4ca7-958b-7f4cd94bb964

بداية جيدة لإحسان حداد وفهد اليوسف بالدوري العراقي

pg6gv3y44zdeh26eu98b

نجوم عرب ينافسون عمالقة القارة الآسيوية ،، وغياب الأردنيين

200567001_1114733322370705_5552605785129322252_n

الحكم حنين مراد في مهمة آسيوية

178502252_3457785400987702_786950436985291422_n

تعرف على أرقام الهدافين بالنسخة الحالية من دوري المحترفين

أخبار متعلقة
181130152_3457785404321035_7891213328896408392_n

رسالة مؤثرة من مالك شلبية بعد وفاة لاعب الرمثا (فيديو)

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n

مشجع ينزل للملعب في مباراة الفيصلي والنادي يتأكد من سلامته

210966235_1126797711164266_5549136094062017901_n

جماهير الفيصلي تترقب الاجتماع المنتظر للهيئة العامة

180712925_3457785410987701_7312116176476201354_n

يزن النعيمات ورونالد وانجا يتفوقان على نجوم الفيصلي والوحدات

efadd0ec-d0aa-422f-8dd6-657b836fa5ba

مواعيد وملاعب مباريات الجولة 16 من دوري المحترفين

8920c639-96e2-49f0-b813-34b500716c50

بعد التوقف الدولي ،، أهم 5 أرقام من دوري المحترفين