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الثلاثاء، 01-11-2022 02:15 م

ضربة قوية لحظوظ ميسي في كأس العالم

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الوكيل الإخباري -  تلقى منتخب الأرجنتين خبرا سيئا جديدا يتعلق بلاعبيه قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، بعد إصابة جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط نادي فياريال الإسباني.

لو سيلسو تعرض للإصابة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو وفياريال، التي أقيمت السبت على ملعب "سان ماميس" ضمن الجولة 12 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، حيث لم يتمكن الأرجنتيني من استكمال اللقاء وخرج من الملعب في الدقيقة 25.

وأكدت صحيفة "TYC Sports" الأرجنتينية أن لو سيلسو تعرض لتمزق عضلي من الدرجة الأولى، مما يجعل ظهوره في المباراة مع "الألبيسيليستي" في كأس العالم 2022 أمام السعودية في 22 نوفمبر محل شك كبير.

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لو سيلسو يعد واحدا من أبرز عناصر فريق المدرب ليونيل سكالوني، ومع إصابته بتمزق من الدرجة الأولى، سيكون أمامه ثلاثة أسابيع من التعافي، وهو ما يزيد فرضية غيابه أمام السعودية.


وفي كل الأحوال، فإن تواجد لو سيلسو في قائمة منتخب الأرجنتين أمر شبه مؤكد، لكن يجب تقييم تعافيه أولا لمعرفة متى سيكون في حالة مثالية للمشاركة.

 

منتخب الأرجنتين يواجه عددا من الأزمات في الآونة الأخيرة بعد تعرض عدد من نجومه لإصابات قوية، وعلى رأسهم باولو ديبالا، وأنخيل دي ماريا.

 

 

ملاعب 

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