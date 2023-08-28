ضربة للريال.. الكشف عن مدة غياب فينيسيوس

الوكيل الإخباري - يواجه ريال مدريد ضربة جديدة بسبب مدة غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن المباريات بسبب الإصابة.



وتعرض الدولي البرازيلي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب مبكرا قبل منتصف الشوط الأول أمام سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من الليجا.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يعاني فينيسيوس جونيور من تمزق في الألياف، وستبلغ مدة غيابه عن الملاعب شهرا.





وأشارت إلى أن فينيسيوس لن ينضم للبرازيل خلال التوقف الدولي المقبل، كما سيغيب عن مباريات خيتافي وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد بالدوري.



يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ريال مدريد لن يدخل الميركاتو في الأيام الأخيرة، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.



يشار إلى أن ريال مدريد واصل سلسلة انتصاراته في الدوري، بالفوز (1-0) على سيلتا فيجو على ملعب "بالايدوس" ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.



وعزز الفريق الملكي صدارته لجدول ترتيب الليجا ب9 نقاط، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة وحيدة، في المركز السابع عشر.

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