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السبت، 17-12-2022 01:56 م

ضربة مؤلمة تهدد فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي المونديال

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الوكيل الإخباري - يواجه ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أزمة فنية قبل مواجهة الأرجنتين، غدًا الأحد، في نهائي كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها، أن ديشامب اضطر لإراحة أكثر من لاعب مثل كيليان مبابي، وتشواميني، وثيو هرنانديز، بسبب شكواهم من آلام عضلية وكدمات مختلفة.

أضافت الصحيفة أن أعراض الإنفلونزا أيضًا داهمت أكثر من لاعب بصفوف منتخب فرنسا، وربما تهدد رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد بالغياب عن المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

أشارت إلى أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا يضطر لعزل اللاعبين الذين تظهر عليهم أعراض البرد والإنفلونزا، وفي حالة غياب فاران، فإن ويليام ساليبا، سيكون الأقرب لتعويضه.

ولفتت إلى أن ساليبا شارك في مباراة واحدة بمونديال 2022، التي انتهت بخسارة المنتخب الفرنسي أمام تونس في ختام الدور الأول.

وتسببت الوعكات الصحية في حرمان "الديوك" من جهود الثنائي أدريان رابيو وأوباميكانو في مباراة المغرب بالدور قبل النهائي.

ونشرت "ليكيب" في ختام تقريرها التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا ضد الأرجنتين، حيث سيضم: "هوجو لوريس، وجول كوندي، ورافائيل فاران (أو ويليام صليبا)، ودايوت أوباميكانو، وثيو هيرنانديز، وأنطوان جريزمان، وأوريلين تشواميني، وأدريان رابيو، وعثمان ديمبيلي، وأوليفييه جيرو، وكيليان مبابي .

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