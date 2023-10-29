ضربة موجعة.. إصابة نجم ريال مدريد بكسر

الوكيل الإخباري - أعلن ريال مدريد اليوم الأحد، إصابة أحد لاعبيه بكسر عقب الفوز على برشلونة في الكلاسيكو (2-1) أمس السبت، ضمن الجولة 11 من الليجا.



وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا أوريلين تشواميني، تم تشخيصه بكسر إجهادي غير مكتمل في عظمة المشط الثانية بالقدم اليسرى".



وأضاف: "مدة غياب اللاعب عن المباريات تعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة"، علما بأنه خاض مباراة الكلاسيكو كاملة.



بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

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