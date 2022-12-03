ضربة موجعة.. البرازيل مكسورة الجناح قبل ثمن النهائي

الوكيل الإخباري - تلقى تيتي، مدرب البرازيل، ضربة موجعة خلال مباراة السامبا أمام الكاميرون، المقامة حاليا في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.



ففي الدقيقة (52) سقط أليكس تيليس الظهير الأيسر للسامبا، على أرض الملعب، متأثرا بإصابة لم يتمكن على إثرها من استكمال اللقاء أمام الأسود غير المروضة، ليخرج متأثرا بها.



وعقب سقوطه، وعدم قدرته على إكمال المباراة، قرر تيتي إخراجه في الدقيقة (54)، ليدفع بماركينيوس بدلا منه أمام المنتخب الإفريقي.



وأصبح تيتي في ورطة بالوقت الحالي، بعد إصابة تيليس خصوصا أنه الظهير الأيسر الذي شارك بدلا من أليكس ساندرو، الغائب أيضا عن المباراة بسبب الإصابة، ليصبح السامبا بدون ظهير أيسر قبل الدخول للمرحلة الإقصائية.



يذكر أن المنتخب البرازيلي حال تأهله كمتصدر للمجموعة السابعة، سيواجه نظيره الكوري الجنوبي في دور ال 16.

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